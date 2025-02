Alles om Pogacar te kunnen kloppen in de Tour? Vingegaard doet zijn nieuwe aanpak uit de doeken

Voor het eerst sinds augustus staat Jonas Vingegaard nog eens aan de start van een koers. De tweevoudige Tourwinnaar rijdt deze week de Ronde van de Algarve.

De Ronde van Polen (12 tot 18 augustus) was vorig jaar de laatste koers van Jonas Vingegaard. De Deen had daarvoor al de Tour gereden en had er ook een lange en snelle revalidatie opzitten na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland.

Vingegaard werd in september ook voor de tweede keer vader en spendeerde dan ook veel tijd met zijn familie. De Deen begon wel al in oktober opnieuw met trainen, maar maakt in de Ronde van de Algarve pas zijn debuut dit seizoen.

Vingegaard wacht nog even met hoogtestage

De voorbije jaren startte Vingegaard aan zijn seizoen in O Gran Camino, nu laat hij die koers links liggen. En dat is niet het enige. "We hebben het een beetje anders gedaan. Zo ben ik nog niet op hoogtestage geweest. Die volgt in mei", zegt Vingegaard bij Sporza.

Vingegaard hoopt op die manier wat frisser te zijn in het tweede deel van het seizoen, want na de Tour staan ook nog de Vuelta en het WK in Rwanda op zijn planning. "Hopelijk pluk ik daar dan de vruchten van."

Eerst volgt dus de Ronde van de Algarve voor de Deen. "Of ik hier dan antwoorden wil vinden? Ik zal gewoon genieten van de koers. Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië zijn binnenkort grotere doelen", besluit Vingegaard.