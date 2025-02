Fabian Cancellara spreekt klare taal over Tadej Pogacar: "Ik hou daar niet van"

Tadej Pogacar heeft in de UAE Tour zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Fabian Cancellara ziet echter ook een gevaar in de dominantie van de Sloveen.

Vorig jaar won Tadej Pogacar maar liefst 25 keer, nummer twee Tim Merlier klopte af op 16 zeges. De wereldkampioen was overal waar hij aan de start stond bijzonder dominant, dat bewijzen zijn solo's in de Strade Bianche en het WK en zijn grote voorsprong in de Giro en de Tour.

Die dominantie en dat aantal overwinningen herhalen dit jaar wordt moeilijk, maar Pogacar heeft in de UAE Tour toch al zijn eerste zege van het seizoen binnen. De Sloveen sprintte bergop iedereen met gemak uit het wiel.

Cancellara over dominantie van Pogacar

Fabian Cancellara sprak zich bij L'Equipe uit over de hegemonie van de Sloveen. "Pogacar gaat het wielrennen niet om zeep helpen. Ik hou niet van die term. Maar als iemand zo dominant is, is het natuurlijk net als Max Verstappen in de Formule 1."

"Ik weet niet hoe het met de rest zit, maar voor mij wordt het minder interessant, ik volg de wedstrijden een beetje minder", geeft Cancellara eerlijk toe. "In het wielrennen zouden we hetzelfde kunnen meemaken."

Toch ziet Cancellara de dominantie van Pogacar niet nog jaren duren. "Toen Eddy Merckx domineerde of toen Tom Boonen en ik de Vlaamse wedstrijden wonnen, toen waren er ook plots nieuwe renners, nieuwe namen."