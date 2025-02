Wout van Aert opnieuw krijgt drie kansen in Algarve, maar ploegleider komt met slecht nieuws

Wout van Aert staat straks aan de start van de Ronde van de Algarve, die vijf dagen duurt. Er komen kansen voor Van Aert, maar die zal hij niet elke dag nemen.

In zijn eerste koers van het jaar, de Clásica Jaén, blonk Wout van Aert niet echt uit. Door zijn harde trainingen van de voorbije weken beschikte Van Aert niet over genoeg frisheid. Hij offerde zich dan maar op voor een ploegmaat.

In de Ronde van de Algarve staat Van Aert samen met Jonas Vingegaard aan de start. De Deen rijdt zijn eerste koers sinds augustus, sindsdien kwam hij niet meer in actie. Voor Vingegaard en Van Aert liggen er kansen.

Van Aert zal niet elke dag meedoen

Naast een bergrit en tijdrit mogen er ook drie sprints verwacht worden in de Ronde van de Algarve. "Wout is onze sprinter, maar zal niet elke dag sprinten. Hij zal er zijn dagje uitkiezen", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij HLN.

Vorig jaar sprintte Van Aert naar de zege in de derde etappe, zijn eerste zege van het seizoen toen. Of Van Aert woensdag in de eerste rit ook zal sprinten, valt echter nog af te wachten. Want de finale is wel gevaarlijk.

De finale van de eerste rit van de Algarve is vaak nerveus, met ook een kasseistrook en snelle afzink in de aanloop naar de slotkilometers. En Van Aert wil zijn voorjaar niet in gevaar brengen, vorig jaar viel Tiesj Benoot in die eerste rit.