🎥 Pogacar doet peloton stevig schrikken, Merlier wint chaotische sprint en valt na de meet

Tim Merlier heeft zijn ritzege dan toch beet in de UAE Tour. In een incidentrijke finale met twee zware valpartijen haalde Merlier het in de sprint van Jonathan Milan.

Voor de tweede dag op rij werd er een massasprint verwacht in de UAE Tour, maar daar had Tadej Pogacar duidelijk geen zin in. Samen met onder meer Lennert Van Eetvelt zat Pogacar in de vroege vlucht met zo'n tien renners.

Ze pakten zo'n drie minuten op het peloton, maar de sprintersploegen vatten hen toch bij de lurven in het slot. Er kwam dan toch een massasprint, maar de finale daar naartoe was wel bijzonder hectisch met twee valpartijen.

Merlier klopt Milan én valt na de meet

Op zo'n drie kilometer van de streep vielen onder meer C. Rodriguez en Gall, in de slotkilometer werd er nog eens stevig gevallen vooraan in het peloton. Mezgec profiteerde en nam wat voorsprong, maar winnen lukte niet.

Milan zette zijn sprint vroeg in, Merlier zat klaar in het wiel en ging op en over de Italiaan. Merlier pakte zijn derde ritzege van het seizoen, Malucelli werd verrassend twee. Milan moest tevreden zijn met de vierde plaats.

Net na de streep ging Merlier tijdens het vieren nog tegen de grond, maar de schade lijkt wel mee te vallen. Pogacar is door drie bonificatieseconden onderweg nog wat steviger leider, Van Eetvelt sprokkelde ook drie seconden en is nu achtste in het klassement.

