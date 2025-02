Laurens Sweeck onthult zijn opvallende plannen na zijn bijzonder succesvolle seizoen

Met vier zeges in de laatste vijf edities is Laurens Sweeck de topfavoriet om in Oostmalle de laatste zege van het seizoen te pakken. Al denkt hij ook al aan wat er volgende week op het programma staat.

Met zeges in 2020, 2021, 2022 en 2023 zal er zondag vooral naar Laurens Sweeck worden gekeken in Oostmalle. Vorig jaar moest hij wel tevreden zijn met plek vier, toen verloor Sweeck in de sprint van Vandeputte, Van der Haar en Iserbyt. "Als je deze wedstrijd al vier keer wist te winnen, dan kan je niet ontkennen dat die cross je wel ligt", zegt Sweeck bij Belga. "Ik leef ontspannen naar deze Sluitingsprijs toe, maar natuurlijk ga ik daar nog een keer dit seizoen het beste van mezelf geven." Het seizoen zit er na zondag op, er staat dan een welverdiende vakantie op het programma. "De riem gaat er even af. Er staat ook een skivakantie met de kinderen op de planning", onthult Sweeck zijn plannen. Sweeck trots op zeges in Koksijde en Diegem Met zeven zeges was het voor Laurens Sweeck opnieuw een topseizoen, nadat hij vorig seizoen geen enkele keer kon winnen. Hij kan dan ook tevreden terugblikken en is vooral trots op twee zeges dit seizoen. "Ik ben heel blij dat ik de Duinencross van Koksijde eindelijk eens heb gewonnen en kon afvinken van mijn lijstje. Ook de avondcross van Diegem is een mooie in het rijtje van zeven en wie weet komt er nog eentje bij in Oostmalle."