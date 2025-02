Nog geen sprake van doemdenken: Wout van Aert zet de puntjes op de i en zegt waar hij zich echt wel aan kan optrekken

De beste Wout van Aert moet er uiteraard nog aankomen, maar er zijn al dingen waar hij zich aan kan optrekken. Dat verzekert hij na zijn zevende plek in de derde rit in de Algarve.

Het was een etappe met een massasprint aan het einde: Wout van Aert zal de rit met aankomst in Tavira dus zeker aangekruist hebben als één van de mogelijke kansen. Dan is een zevende plaats niet om over naar huis te schrijven. Van Aert had ongetwijfeld op meer gehoopt en legde na de aankomst al uit hoe hij ingesloten zat en veel posities verloor.

Daardoor was de kans op een overwinning al gaan vliegen. Zoals we hem kennen bekijkt Wout van Aert het glas wel halfvol. Er vallen ook positieve zaken aan te halen en dat doet hij dan ook op de site van Visma-Lease a Bike. "Mijn sprint op zich was goed. Het is natuurlijk moeilijk oordelen over het totaalplaatje als je van ver moet komen."

Van Aert zet kleine stap in goede richting

In elk geval is het de eerste keer dat Wout van Aert op de weg min of meer meedeed voor de prijzen in meer dan vijf maanden. Zijn vorige ereplaats dateerde van veertiende etappe in de Vuelta van 2024 op 31 augustus van vorig jaar. Er is dus weer een kleine ministap in de goede richting gezet. Van Aert moest dat gevoel van mee te strijden toch eerst terug ervaren.

"Ik ben blij dat ik er nog eens tussenzat en me kon mengen in de strijd om de zege", zegt hij zelf ook. "Dat doet uiteraard deugd." Een kampioen als Wout van Aert is qua resultaat meer gewoon, maar we mogen ook niet vergeten van waar hij als wegrenner komt. Deze ervaring kan hij weer meenemen om op zoek te gaan naar nog betere resultaten.

Van Aert nog op zoek naar betere uitslag

Het is nog afwachten of die betere uitslag van Van Aert er nog kan komen in deze editie van de Ronde van de Algarve.