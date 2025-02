Pogacar houdt zich ondertussen bezig met weddenschap: Belgische renner slaakt zucht van opluchting dat hij niet in opzet slaagt

Waar houdt Tadej Pogacar zich mee bezig nu de belangen nog niet zo groot zijn? Met weddenschappen, blijkbaar. Het is een manier om de fun op te zoeken.

Tadej Pogacar heeft op de Jebel Jais wel reeds zijn ritzege meegepikt in de UAE Tour, waardoor hij ook aan de leiding ging in het algemeen klassement. In de ritten die niet voor hem zijn weggelegd, verwacht je dan dat hij zich koest houdt. Daar doet Pogacar niet aan mee: na amper tien kilometer koers trok hij in rit 5 met enkele ploegmaats ten aanval.

De Sloveen had het achteraf in eerste instantie over een onverwacht uitje. Zo voert hij wel de speculatie op, want iedereen wil natuurlijk weten wat er nu juist achter schuil ging. Was het zijn manier om wat intensiteit op te zoeken die niet te vinden is op training? Er blijkt een andere reden achter de aanval te zitten, melden ze bij Het Laatste Nieuws.

Vermeersch goed geïntegreerd bij UAE

Een weddenschap met een ploegmaat lag aan de basis. "Ik ben niet het type dat vaak weddenschappen aangaat", verduidelijkt Pogacar wel. "Mijn eerste weddenschap in lange tijd." De man die er mee voor de dag kwam, was niemand minder dan Florian Vermeersch. De Belg is bij UAE duidelijk al goed geïntegreerd en ligt prima in de groep.

"We hebben Florian een bijnaam gegeven in de ploeg. Gebaseerd op de cartoon ‘Franklin the Turtle’. In het Sloveens heet die ‘Francek’, en dat is nu zijn bijnaam. Als ik kon winnen, zou Florian een tattoo op zijn voorarm laten zetten van Francek", laat Pogacar weten. Kortom: Florian Vermeersch is aan iets ontsnapt. Hij hoeft het groene figuurtje niet op zijn arm te laten plaatsen.

Pogacar test collega's al spelenderwijs

Tadej Pogacar heeft zo wel spelenderwijs het peloton een honderdtal kilometer aan de praat gehouden. We houden ons hart al vast voor zijn volgende stunt.