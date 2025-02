🎥 Iedereen weet het en toch blijft het verbluffend: Pogacar geeft met verschroeiende aanval zijn eindzege nog meer glans

De slotetappe naar de Jebel Hafeet was de laatste opgave voor de renners in de UAE Tour. Van Pogacar werd uiteraard verwacht dat hij de kers nog eens op de taart ging zetten.

Voor spektakel was het niet wachten tot op de slotklim. In het begin van de laatste rit viel er ook wat op negatieve wijze te beleven: Christopher Froome en Gijs Van Hoecke waren één van de slachtoffers van een valpartij. Froome zou ook moeten afstappen. In de vroege vlucht zorgden Robbe Ghys, Gerben Kuypers en Ayco Bastiaens voor Belgische vertegenwoordiging.

Er ging nog een andere opvallende naam mee ten aanval en dat was Jonathan Milan. Zo kon de Italiaan van Lidl-Trek bij de tussensprints voldoende punten verzamelen om zich te verzekeren van de eindzege in het puntenklassement. Milan moest dus enkel nog de aankomst halen om de groene puntentrui mee naar huis te nemen.

Titelverdediger Van Eetvelt lost

In het peloton was het ondertussen waaiers trekken en dus was het voor iedereen alert zijn om de slag niet te missen. Dat overkwam Lennert Van Eetvelt wel. Er kwam dus zeker geen herhaling van vorig jaar voor de titelverdediger. Lotto probeerde nog wel één en ander recht te zetten, maar het was tevergeefs met een achterstand die opliep tot drie minuten.

You just knew it was coming! 😮 pic.twitter.com/soJ898VP88 — Eurosport (@eurosport) February 23, 2025

Pogacar had de boot niet gemist en dan kon je al wel verwachten wat er zat aan te komen. Op zeven kilometer van de aankomst schudde de Sloveen stevig aan de boom en niemand kon hem ook maar iets in de weg leggen. Voor zijn doen was het dan nog relatief rustig naar boven rijden op de Jebel Hafeet. De ritzege en de eindzege konden Pogacar niet meer ontsnappen.

Pogacar neemt genoegen met half minuutje bonus

Op iets meer dan een halve minuut van Pogacar gaf Ciccone Bilbao nog het nakijken in de strijd om de tweede plaats. De jonge Belg Lecerf kwam op een verdienstelijke achtste plaats over de streep.