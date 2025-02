🎥 Sep Vanmarcke kondigt fantastisch nieuws aan: "Ik ga ervan genieten"

Sep Vanmarcke mag eindelijk weer sporten na zijn hartproblemen. Dat heeft de ex-renner zelf aangekondigd op zijn sociale media.

In juli 2023 moest Sep Vanmarcke abrupt een punt zetten achter zijn carrière door hartproblemen. Op het BK wielrennen enkele weken daarvoor werden bij Vanmarcke hartritmestoornissen vastgesteld, zijn actieve carrière zat er meteen op.

Eind vorig jaar werden bij Vanmarcke echter opnieuw hartproblemen vastgesteld. "Ik mag niet meer sporten, misschien zelfs definitief", zei Vanmarcke daarover bij Het Nieuwsblad. Nu heeft hij wel goed nieuws.

Vanmarcke mag opnieuw fietsen

Vanmarcke heeft op zijn sociale media zondag bekendgemaakt dat hij nu weer mag sporten. "Het zonnetje schijnt en ik zit in koerstenue", zegt Vanmarcke in een videoboodschap. "Dat is al héél lang geleden."

"Ik heb de afgelopen dagen een inspanningstest gedaan en ik mag terug een beetje sporten. Niet te lang, niet te snel, maar daar ben ik al heel blij mee. De conditie is helemaal weg, en dat is helemaal oké want we gaan rustig opbouwen. Ik ga ervan genieten. Tot binnenkort."

Vanmarcke stopte eind vorig jaar als ploegleider bij Israel-Premier Tech, waar hij iets meer dan een jaar aan de slag was. Vanaf dit jaar is Vanmarcke aan de slag als analist bij Het Nieuwsblad.