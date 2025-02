Van Aert pakt na Vingegaard knappe tweede plek en Sweeck doet zelfde in het veld, andere Belg knalt wel naar tijdritwinst!

Er stonden nog enkele interessante koersevents op de kalender. Vooral naar wat Van Aert op zijn tijdritfiets presteerde in de Algarve, was het uitkijken.

Ronde van de Algarve

Wout van Aert presteerde beter dan verwacht in de afsluitende tijdrit in de Ronde van de Algarve. Voor de klim naar Malhão ruilde hij zijn tijdritfiets voor een gewone klimfiets en dat bleek de juiste keuze. Enkel Vingegaard was nog elf seconden sneller: de Deen pakte zo ook de eindzege. Van Aert werd dus een knappe tweede. Ook de achtste plek van De Plus en de negende plek van Van Wilder zijn verdienstelijke resultaten.

Ronde van Rwanda

Eerder werd er ook al tegen de klok gereden in de Ronde van Rwanda. Een veel kleinere rittenkoers maar de vreugde zal er bij Aldo Tailleu niet minder op geweest zijn. Voor de 19-jarige Belg was de proloog zijn allereerste profkoers en hij won meteen. De belofte van Lotto was twee seconden sneller dan de Fransman Doubey en landgenoot Milan Menten.

Ruta del Sol

Ook koers in de Ruta del Sol, waar ze net als in de Ronde van de Algarve toe waren aan de laatste etappe. Het werd nog een zware rit waarin drie renners voorop bleven. Barrenetxea klopte zijn medevluchters Johannessen en Staune-Mittet aan de meet. Sivakov moest zijn leiderstrui niet meer afstaan en gaat met de eindzege naar huis.

Tour des Alpes-Maritimes

In de tweede van twee ritten in de Tour des Alpes-Maritimes beklommen ze dan weer de Col d’Èze. Daarna was het nog een heel eind tot de finish in Vence. Een groep van ruim twintig renners kon spurten voor de overwinning. Dorian Godon, ex-winnaar van de Brabantse Pijl, was het snelst. Scaroni gaf de eindzege niet meer uit handen.

Veldrit in Oostmalle

Naast al dat wegwielrennen werd er ook nog gecrost. Er heerste een uitgelaten stemming in Oostmalle, waar ook bij de mannen de afsluiter van het seizoen plaatsvond. Joris Nieuwenhuis ging er vandoor en stond niet toe dat iemand nog terugkeerde. Op een kleine halve minuut werd Laurens Sweeck tweede en zijn ploegmaat Toon Vandebosch derde.