Wout van Aert blijft voorlopig de boot afhouden, de bondscoach luistert ongetwijfeld mee: "Duidelijk dat het moet als ik ga"

De bondscoach geeft Wout van Aert alle tijd en voorlopig heeft hij nog altijd geen beslissing genomen. Het is opvallend dat zo'n grote naam het WK op de weg nog niet op zijn programma zet.

België is altijd één van de grote wielerlanden voor het WK op de weg. Dat zal in Rwanda niet anders zijn, want met Remco Evenepoel hebben we al een stevige kanshebber. Bondscoach Serge Pauwels zou ook graag Wout van Aert meenemen, maar die heeft te kennen gegeven dat het WK nog zo ver weg lijkt dat hij zijn deelname nog niet wil bevestigen.

Door het zware parcours, gecombineerd met de verre verplaatsing en de noodzakelijke vaccinatie, is de verwachting dat bepaalde renners zullen passen. Mathieu van der Poel heeft al laten weten dat hij er niet bij zal zijn. Weet Van Aert het al? "Neen, ik heb nog geen beslissing genomen", zegt hij bij bij Relevo. De renner van Visma-Lease a Bike houdt zich aan zijn plan.

Van Aert wil eerst andere doelen bereiken

Met het oog op het WK bestaat dat eruit om niet te snel te beslissen. "Mijn plan is altijd geweest om het eerste deel van het seizoen te doen, dat behoorlijk beladen is met de klassiekers, de Giro en de Tour. Ik wil dat eerst afwerken. Hopelijk heb ik dan al mijn doelen bereikt, dat zou fantastisch zijn. In de zomer, na de Tour, zie ik dan wel hoe ik me voel voor het tweede seizoensdeel."

Pauwels rekent er wel op dat Van Aert de batterijen nog kan opladen voor het WK. Dan zou hij zich ook moeten laten vaccineren tegen gele koorts. Evenepoel en Benoot hebben dat reeds gedaan. Van Aert heeft hun voorbeeld nog niet gevolgd. "Neen, ik ben nog niet gevaccineerd. Als ik uiteindelijk ga, is het duidelijk dat ik me moet laten vaccineren."

Van Aert stelt beslissing nog uit

Dat wil Van Aert nog wel voor zich uitschuiven. "Op dit moment in het seizoen heb ik er nog niets over besloten of gedaan."