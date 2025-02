📷 Geen goed nieuws na verschrikkelijke beelden van fiets van Chris Froome

Chris Froome kwam tijdens de slotetappe van de UAE Tour ten val. Achteraf liet zijn ploeg het slechte nieuws horen.

De UAE Tour is op een sisser uitgedraaid voor Chris Froome. Er werd al een beeld getoond met Froome die naast zijn gebroken fiets op de grond zit.

Hij kwam ten val in de slotetappe van de UAE Tour. Ondertussen heeft zijn ploeg Israel-Premier Tech laten weten dat het om een sleutelbeenbreuk gaat.

Het gaat om een niet-verplaatste breuk, zo is te horen. Vandaag zal de chirurg beslissen of er een operatie noodzakelijk is of niet.

Ook de Nederlander Arvid de Kleijn liep een sleutelbeenbreuk op. De sprinter van Tudor Pro Cycling Team maakte dat nieuws zelf bekend op zijn sociale media.