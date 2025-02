Foré maakt statement over Evenepoel: "Als ik een goed gevoel wil krijgen, kijk ik naar die beelden"

Het hoofddoel van Remco Evenepoel is zonder twijfel de Tour de France. Daar wil onze landgenoot beter doen dan vorig jaar.

Remco Evenepoel koerste vorig seizoen naar de derde plek in de Tour de France, op ruime achterstand van winnaar Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard werd tweede.

Evenepoel wil beter doen en ooit de droom realiseren om met Pogacar en Vingegaard de strijd aan te gaan om de Ronde van Frankrijk te winnen.

“Als alle omstandigheden goed zijn – hoeveel tijdritkilometers telt het parcours, hoeveel moet er geklommen worden, kende hij een vlekkeloze voorbereiding? – is hij zeker een valabele kandidaat-winnaar”, klinkt het bij CEO Jurgen Foré aan Het Nieuwsblad.

Daar is Foré, maar ook Evenepoel van overtuigd, zo klinkt het. “Remco stond er vorige zomer in de Tour, net als de hele ploeg. Op de gravelrit naar Troyes na zijn we nooit in verlegenheid gebracht.”

En bepaalde momenten vorig jaar zijn Foré enorm bijgebleven. Dan kijkt hij niet naar de Olympische Spelen in Parijs, maar wel naar de Tour de France.

“Als ik een goed gevoel wil krijgen, kijk ik nog eens naar de beelden van de voorlaatste etappe. We hebben er geprobeerd Vingegaard onder druk te zetten, alleen was hij veel beter dan de dag voordien. Trotser dan toen ben ik zelden geweest.”