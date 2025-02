Heeft Lampaert nog een toekomst bij Soudal Quick-Step? "Als ik moet vertrekken, dan..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Yves Lampaert is aan zijn laatste contractjaar bezig bij Soudal Quick-Step. Is er nog een toekomst voor de 33-jarige West-Vlaming bij The Wolfpack?

In 2015 maakte Yves Lampaert de overstap van Topsport Vlaanderen-Baloise naar het huidige Soudal Quick-Step. Na elf jaar loopt zijn contract af en het is maar de vraag of de 33-jarige Lampaert nog een contractverlenging zal krijgen.

Zijn laatste goede voorjaar dateert al van 2022, toen Lampaert ondanks een val door een toeschouwer op de kasseien, tiende werd in Parijs-Roubaix. Later dat jaar zou hij de openingstijdrit winnen in de Tour en geel pakken.

Zijn manager was al aanwezig tijdens de Ronde van de Algarve, maar dat is volgens Lampaert op bijna elke koers zo. Van een nieuw contract is echter nog geen sprake, daar wil Lampaert minstens mee wachten tot het BK.

Lampaert over zijn toekomst bij Soudal Quick-Step

Toch is het twijfelachtig of Lampaert nog een nieuw contract zal tekenen bij Soudal Quick-Step. "Je voelt dat ze bezig zijn met het inslaan van een andere weg, meer focus op rondewerk dan op de klassiekers", zegt Lampaert bij HLN.

"Hoe goed pas ik nog in die structuur? Er is ook een nieuwe baas, dat betekent nieuwe wetten. Jurgen Foré ziet het misschien helemaal anders dan Patrick Lefevere dat deed. Ik hoop vooral dat als ik moet vertrekken, het niet met slaande deuren is..."