Johan Bruyneel fronst de wenkbrauwen bij wat Tadej Pogacar van plan is: "Dat is toch vreemd?"

Tadej Pogacar doet in 2025 gewoon verder waar hij in 2024 mee was begonnen: domineren. Dat zal de wereldkampioen de komende maanden echter enkel in eendagskoersen kunnen doen.

Met twee ritzeges en de eindzege in de UAE Tour is Tadej Pogacar opnieuw uitstekend aan zijn jaar begonnen. Het zal ook de enige rittenkoers die de wereldkampioen de komende maanden zal rijden, want hij rijdt nu enkel klassiekers. Er staan op dit moment acht klassiekers op het programma van Tadej Pogacar, Parijs-Roubaix is daar voorlopig niet bij. Pas in juni rijdt Pogacar met de Dauphiné een nieuwe rittenkoers, daarna rijdt hij al de Tour. "Ik vind dat vreemd", zegt Johan Bruyneel bij THE MOVE. "Ik zou zeggen dat je je lichaam moet klaarstomen door etappekoersen voor zo'n lange en zware koers als de Tour. Zodat je gewend raakt aan de dagelijkse inspanning en het herstelvermogen traint." Training is betere voorbereiding dan wedstrijden rijden "Blijkbaar is dat niet meer nodig tegenwoordig." Wedstrijden rijden om in vorm te geraken, dat is al een tijdje verleden tijd. "De hoogtestages zijn in het moderne wielrennen een uitstekend alternatief voor rittenkoersen", weet Bruyneel. "Tijdens die trainingskampen worden koerssituaties gesimuleerd. In de koers heb je veel externe factoren waar je rekening mee moet houden die je op stage niet hebt. Maar mentaal moet dat wel superzwaar zijn."