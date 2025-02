Patrick Lefevere is bezorgd over Remco Evenepoel: "Je zou voor minder..."

Remco Evenepoel ligt nog altijd in de lappenmand na zijn ongeval op training begin december. Patrick Lefevere weet dat het niet makkelijk is voor de olympische kampioen.

Patrick Lefevere nam eind vorig jaar afscheid als CEO van Soudal Quick-Step, maar hij blijft wel actief als columnist. Onder meer Remco Evenepoel zei al eens dat hij elke week schrik heeft voor de column van Lefevere.

Al zal Lefevere de ploeg die eigenhandig heeft opgebouwd, niet helemaal afbranden. Als het niet goed is, dan zal Lefevere het wel makkelijker kunnen benoemen, nu hij geen CEO meer is van Soudal Quick-Step.

Lefevere zag Evenepoel al drie keer veel pech hebben

Over Evenepoel is Lefevere vooral bezorgd. "Hij zit niet in een makkelijke situatie. Hij is drie keer gevallen en drie keer is de schade heel groot", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. En dat allemaal voor Evenepoel 25 jaar was.

In 2020 viel Evenepoel zwaar in de Ronde van Lombardije waardoor hij maanden buiten strijd was. Vorig jaar in april viel Evenepoel zwaar in de Ronde van het Baskenland en in december was er zijn ongeval op training.

Evenepoel heeft het mentaal dan ook niet makkelijk. "Als hij nu thuis zijn tv aanzet, ziet hij iedereen koersen en zelf zit hij in de zetel. Je zou van minder zot worden. Nu, de Tour is dit jaar het grote doel en die blijft perfect haalbaar", besluit Lefevere nog.