Remco Evenepoel leeft elke week met schrik voor Patrick Lefevere: "Altijd een spannend moment"

Het wegseizoen zit er al een tijdje op en dat zorgt ook voor minder stress bij Remco Evenepoel. Hij moet niet meer vrezen voor de column van Patrick Lefevere.

De column van Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad is iets waar de hele wielerwereld, in het binnen- en buitenland naar uitkijken. Lefevere neemt vaak geen blad voor de mond en zegt gewoon waar het op staat.

Ook binnen zijn eigen ploeg wordt er elke week met spanning uitgekeken naar de column van Lefevere, ook door Remco Evenepoel. "Altijd een spannend moment. Ik hoop iedere keer dat het niet over mij gaat", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel leest de column elke zaterdag, die sinds de Ronde van Lombardije niet meer verschijnt. Het wegseizoen zit er dan ook op en dus kunnen Evenepoel en zijn ploegmaats de komende weken met wat minder stress naar de zaterdag toeleven.

Kritiek op Tour-ploeg van Lefevere

Zo haalde Lefevere onder meer aan dat de ploegmaats van Remco Evenepoel niet hun allerhoogste niveau haalden tijdens de Tour. Lefevere noemde dat zelfs een werkpunt, iets waar ook Evenepoel mee akkoord gaat.

"Ik ga niet zeggen dat het dit jaar niet goed was, maar ik denk wel dat het beter had gekund. Dan heb ik het over het vormpeil van bepaalde renners. Patrick heeft dat bevestigd", stelde Evenepoel nog.