🎥 Soudal Quick-Step pronkt met knappe top 5 maar Remco Evenepoel prikkelt iedereen met boodschap van de dag

Het heeft wel iets: Remco Evenepoel met die 'patser-look' op de fiets zien zitten. Zijn gouden helm maakt het helemaal af. Hij sloot zijn voor ons verrassende dag af met een prikkelende boodschap. Ondertussen zette een ploegmaat van hem een knap resultaat neer.

Remco Evenepoel die de volledige verkenning van de Omloop mee kwam doen: van een aangename verrassing gesproken. De eerste beelden sinds lang van Remco op de fiets zijn zo een feit. De spirit zat goed en het tempo was geen probleem. Evenepoel lijkt op schema te zitten: er zijn tenslotte nog verschillende weken te gaan in zijn herstelperiode.

Evenepoel wilde toch ook nog even online bewijs plaatsen van het feit dat hij met zijn teamgenoten op pad was. Dat deed hij door de verkenning langs Geraardsbergen en Ninove te registreren op Strava. Een tocht van 200 kilometer hield hem 5 uur en 45 minuten op de fiets. "Klaar voor zaterdag", schrijft Evenepoel er bij wijze van grap bij.

Evenepoel prikkelt ploegmaats op handige wijze

Handig gedaan van Remco, want met 'zaterdag' kan hij uiteraard van alles bedoelen. Die dag staat wel niet toevallig de Omloop op het programma. Neen, we moeten niet verwachten dat hij ineens nog aan die wedstrijd mee zal doen. De verkenning op zich is in deze fase van zijn herstel meer dan genoeg. In elk geval kunnen zijn ploegmaats zich zo niet permitteren om niet klaar te zijn ... voor zaterdag.

🇩🇰 Magnus Cort wins the first stage of #OGC25 after a very long sprint! Huge effort from the Dane! 🚀



🥈 Santiago Mesa

🥉 Giovanni Lonardi



📹 @LosBrolin pic.twitter.com/wxl7w2keIB — Domestique (@Domestique___) February 26, 2025

Eén van zijn teamgenoten liet zich ondertussen in Spanje van zijn betere kant zien. Daar werd de eerste etappe van de rittenkoers O Gran Camiño afgewerkt. De openingsetappe met aankomst in Matosinhos draaide uit op een massasprint. De Deen Cort versloeg in de spurt de Colombiaan Mesa en de Italiaan Lonardi. Jordi Warlop, Belg bij Soudal Quick-Step, werd een knappe vijfde.

Belgisch talent laat zich zien in Rwanda

Het enige andere wielergebeuren van de dag speelde zich af in de Ronde van Rwanda. De Australiër Gilmore pakte zijn tweede opeenvolgende ritzege. De jonge Belgen Kamiel Eeman en Milan Donie werden respectievelijk vijfde en tiende in de rituitslag van etappe 3.