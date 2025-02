Eerst Wout van Aert achter zich houden en dan scoren in de Omloop? Belgische renner in dienst van voormalige Visma-pion

Als je Wout van Aert in een sprint kan afhouden, kan dat al je seizoen lanceren. In de Omloop zal moeten blijken hoe sterk Jordi Meeus echt al is.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft op zijn webstek aangekondigd dat Jordi Meeus deel uitmaakt van de selectie voor de Omloop. Bij Red Bull hebben ze het over verschillende grote mannen rond de 1m90 die Jan Tratnik moeten bijstaan. De Sloveen, die overgekomen is van Visma-Lease a Bike, zal het rugnummer 1 opspelden in de Omloop na zijn overwinning van vorig jaar.

"Jordi Meeus heeft zijn goede vorm voor de klassiekers bewezen met een ritzege in de Algarve en zal met vertrouwen aan de start komen in de eerste koers in zijn thuisland België", klinkt het. Het is in de derde etappe van de Ronde van de Algarve dat Meeus naar winst spurtte, Het was de eerste echte gelegenheid voor sprinters, nadat een deel van het peloton een dag eerder verkeerd reed.

Red Bull overtuigd van goede vorm Meeus

In die derde rit kwam Van Aert slecht uit de laatste bocht, maar zat hij nog altijd in het zog van Jordi Meeus. Terwjil bij Van Aert het geloof in de overwinning al was verdwenen, spurtte Meeus wel door tot op de meet. Mogelijk het instinct van de pure sprinter, want Meeus maakte het knap af. De achter hem gefinishte Dainese werd gedeclasseerd. Girmay en De Lie werden zo tweede en derde, Van Aert pas zevende.

Het deed Van Aert besluiten dat hij "niet meer tot de snelste Belgische sprinters behoorde", een uitspraak die hij later zou nuanceren. Meeus was een dag later met een tweede plaats nog in de buurt van een tweede ritzege. Sommigen vonden ook dat hij daar recht op had, maar ritwinnaar Milan Fretin werd niet gedeclasseerd voor een contact met Wout van Aert.

Red Bull met sterke selectie naar Omloop

In de Omloop zal het niet enkel aankomen op sprinten maar ook op hellingen overleven. Benieuwd hoe ver Meeus op dat vlak staat. Ook Mullen, Adria en de gebroeders Van Dijke zullen Tratnik en Lazkano, nog zo'n klassieke specialist, ondersteunen.