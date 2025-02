Keuzes Pogacar en Van der Poel zorgen voor verbazing: Nederlandse stemmen opvallend kritisch voor VDP

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn buitengewone maar heel verschillende renners. Hun keuzes zijn dan ook heel uiteenlopend.

Ze worden ook besproken in Kop Over Kop, de podcast van Eurosport. Daar zijn heel wat Nederlandse stemmen aanwezig en één van hen laat vallen hoe jammer het is dat Van der Poel de Amstel Gold Race niet rijdt. Bobbie Traksel knikt in overeenstemming. "Ik snap wat je bedoelt. Het is zonde. Het is een heel mager programma voor Mathieu van der Poel in het Vlaamse voorjaar, met dan Milaan-Sanremo erbij."

Kiezen voor een beperkt aantal wedstrijddagen, is een tendens die Mathieu van der Poel al langer volgt. Het heeft voor hem wel zijn vruchten afgeworpen op de grote afspraken. "Het is een beetje te vergelijken met hoe Wout van Aert het vorig jaar deed. Met enkel echt pieken. Ik ben blij dat Van Aert het iets breder aanpakt, door vooral Kuurne-Brussel-Kuurne en Dwars door Vlaanderen aan zijn programma toe te voegen."

Programma van Pogacar 'extreem'

De Nederlandse ex-renner is dan weer helemaal ondersteboven van het drukke voorjaar van Tadej Pogacar. "Als je daarentegen het programma van Tadej ziet en zegt dat deze jongen de Tour de France moet gaan winnen... Dan zeg je normaal: dit kan niet. Het is te extreem en bizar. Geweldig." Het is inderdaad één van de grotere verrassingen.

Straks moeten we nog gaan besluiten dat Tadej Pogacar zich ontwikkeld heeft tot dé klassieke wielrenner bij uitstek. " Hij is de enige van de drie groten die Gent-Wevelgem gaat rijden. Wat een programma gaat die gast rijden." Pogacar slaat amper iets over in het voorjaar, met naast Gent-Wevelgem ook de de Italiaanse koersen, de E3, Ronde en alle Ardennenklassiekers.

Van der Poel en Pogacar met verschillende aanpak

Na dit voorjaar kunnen we besluiten wat het meeste gerendeerd heeft: het pieken van Van der Poel of het in het ritme blijven van Pogacar.