Kruipt de aanpak van Van der Poel in het hoofd van Van Aert of is dat té resultaatgericht? Sep Vanmarcke schat het in

Hoe zou Wout van Aert naar het palmares van Mathieu van der Poel kijken? Zou hij er niet over nadenken om de aanpak van de Nederlander na te bootsen?

Een aantal jaar geleden werd hun potentieel ongeveer op gelijke hoogte ingeschat. Ondertussen heeft Van der Poel al heel wat meer grote koersen gewonnen dan Van Aert. Ze doen ook wel wat dingen anders. Zo valt het bij Van der Poel op dat hij niets op Strava zet en kiest voor een beperkt programma. Kruipen zulke zaken in het hoofd van Van Aert?

"Het zal altijd meespelen, hé", is Sep Vanmarcke zeker in de podcast Sporza Daily. "Sowieso. Als hij Van der Poel ziet excelleren in WK's en Monumenten: dat wil hij ook natuurlijk. Het is altijd zijn concurrent geweest. Op vlak van Monumenten ligt hij een heel stuk achter", maakt Vanmarcke de rekening. Of kijken we dan te veel naar het scorebord?

Ronde of Roubaix kan voor opluchting zorgen bij Van Aert

Het is in elk geval waarom de focus van Van Aert zo nadrukkelijk op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ligt. "Voor Wout is de zaak: ik wil één van die twee Monumenten winnen en dan zal ik al opgelucht zijn." Vanmarcke haalt ook de wereldbekende Wout van Aert-uitspraak "Moet Just niks" aan. Dat is volgens Vanmarcke meer dan zomaar een slogan.

"Je moet gewoon het plezier houden. Je moet niet koersen, je wil koersen. Je moet niet winnen maar je wil winnen voor jezelf en dan komt de rest ook wel. Dat is iets wat je je als renner moet blijven voorhouden en daarom spreekt hij het ook constant uit", kan de oud-renner gerust begrijpen waarom dit het uitgangspunt van Van Aert is.

Vanmarcke benadrukt belang van sterke voorbereiding

"De overwinning aan de streep heb je niet in de hand maar alle voorbereiding daarnaartoe wél. Daar moet je je ook op focussen", besluit Vanmarcke.