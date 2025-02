Slecht nieuws in kamp Alpecin-Deceuninck: luitenant van Mathieu van der Poel krijgt opdoffer van formaat te verwerken

Eén van de renners van Alpecin-Deceuninck heeft slecht nieuws gekregen. Mathieu van der Poel zal één van zijn luitenanten moeten missen in de klassiekers.

Het is een hard verdict voor Michael Gogl, die ook vorig jaar al een groot deel van het klassieke voorjaar in het water zag vallen. De Oostenrijker reed toen wel de Omloop en de Strade, maar miste de andere klassiekers nadat hij in Tirreno-Adriatico de strijd moest staken met een knieblessure. Deze keer moet hij een streep trekken door het volledige voorjaar.

"Michael Gogl blijft last hebben van zijn knie en zal jammer genoeg de voorjaarsklassiekers moeten overslaan", meldt Alpecin-Deceuninck op zijn sociale media. Een conservatieve behandeling bracht niet het verhoopte resultaat en daarom heeft Gogl inmiddels een operatie ondergaan. De ingreep, uitgevoerd door dokter Steven Claes, moet de ontsteking aan zijn rechterknie behandelen.

Medische staf Alpecin-Deceuninck speelt kort op de bal

Fysio en lichte training op de rollen, onder supervisie van de medische staff en de coaches, zal in het begin deel uitmaken van de herstelperiode van Gogl. Het is afhankelijk van zijn progressie wanneer hij terug in actie kan komen. Voorlopig schat de ploeg dat hij zo'n zes tot acht weken buiten strijd zal zijn. De voorjaarsklassiekers zal hij zo moeten missen.

🏥 Michael Gogl Injury Update@MichaelGogl continues to struggle with his knee and will unfortunately have to skip the Spring Classics. After conservative treatment failed to bring relief, he underwent an arthroscopic knee surgery on Monday. The procedure, performed by Dr.… pic.twitter.com/3UGzNYJJhf — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) February 25, 2025

Het is dit jaar het vierde seizoen van Gogl bij de ploeg. Vorig jaar ontbrak hij dus ook in de belangrijkste klassiekers, maar in 2023 reed hij zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix en in 2022 de Ronde. Hij maakte dus deel uit van de ploeg die gebouwd werd rond Mathieu van der Poel, die telkens tot de topfavorieten behoorde.

Ervaringsdeskundige in Ronde van Vlaanderen

Ook voor zijn komst naar Alpecin-Deceuninck reed Michael Gogl al verschillende keren de Ronde van Vlaanderen.