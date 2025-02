Tom Boonen van zijn sokken geblazen door Belg: "Het was een huzarenstukje"

Met het Vlaamse openingsweekend begint het seizoen pas écht voor velen, maar toch zijn er al heel wat koersen afgewerkt. Wie maakte er al het meeste indruk dit jaar?

Er wordt al sinds januari gekoerst in Australië, maar ook in het Midden-Oosten en op enkele plaatsen in Europa zijn al de eerste koersen van het jaar gereden. Daarin kregen we al heel wat moois te zien, onder meer van enkele toppers.

Voor Jan Bakelants maakte Tim Merlier al de meeste indruk. Hij won twee ritten in de AlUla Tour en twee ritten in de UAE Tour, vooral de laatste ritzege van Merlier maakte bijzonder veel indruk op Tom Boonen.

"Zijn sprint in de UAE Tour was echt wel indrukwekkend", zegt Boonen bij Wielerclub Wattage. "Dat was eigenlijk een ontsnapping op 400 meter van de streep. Vooral de durf ook: hij doet dat wel vaker. Het was een huzarenstukje."

Milan nog iets beter dan Merlier?

Toch denkt Tom Boonen dat Merlier het in de klassiekers moeilijker zal krijgen. "Ik denk dat Milan in de klassiekers nog iets beter zal zijn", besluit Boonen. "Die heeft het potentieel om lange, zware wedstrijden te winnen."

Merlier en Milan slaan de Omloop Het Nieuwsblad over, maar staan zondag wel aan de start in de Kuurne-Brussel-Kuurne. Als het daar tot een sprint komt, dan gaan ze wellicht uitmaken wie nu de beste of de snelste is. Tenzij Jasper Philipsen daar een stokje voorsteekt.