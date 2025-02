"We zijn het aan onze status verplicht": druk ligt hoog bij Alpecin-Deceuninck, zelfs zonder Van der Poel

Alpecin-Deceuninck trekt vandaag op verkenning voor de Omloop Het Nieuwsblad. Dat gebeurt zonder Mathieu van der Poel.

Zaterdag moeten Jasper Philipsen, Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch het in de Omloop Het Nieuwsblad doen voor Alpecin-Deceuninck. Vandaag wordt een deel van het parcours verkend.

“Op het programma staan dan de laatste 90 kilometer”, zegt Christoph Roodhooft. “Het is voor een aantal renners een nieuwe kennismaking met wegen die ze al een tijdje niet meer hebben aangedaan. In de koersen die we dit seizoen al afwerkten zaten er geen kasseizones en korte hellingen. Ook voor ons als ploegleiders is het niet slecht de finale nog eens te bekijken.”

De ploeg begint het seizoen zonder uithangbord Mathieu van der Poel. Zijn doelen liggen immers later in het seizoen. In de Omloop wil men alvast beter doen dan de achttiende plek van Vermeersch vorig jaar.

“Toen was het net iets te weinig. Wij zijn het aan onze status en als Belgisch team verplicht om ons te laten zijn. Er zijn een pak favorieten voor de zege, zonder dat er echt iemand bovenuit steekt. Vorig jaar reed het team van Wout van Aert al vroeg in de koers alles uiteen. Misschien doen ze dat opnieuw en kan Van Aert het nu wel afmaken.”

De Omloop wordt voor veel renners een soort van eerste examen van het seizoen, vertelt Roodhooft nog. Om eens echt te zien of de conditie er al is. “Zaterdag begint de koers echt”, besluit hij.