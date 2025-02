Moet Wout van Aert vrezen? Jan Bakelants ziet groot probleem in de Omloop

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is misschien wel de grote favoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad. Toch ziet Jan Bakelants heel wat kapers op de kust voor Van Aert.

In de massasprints in de Ronde van Algarve kwam Wout van Aert er twee keer niet echt aan te pas, hij werd twee keer zevende. In de afsluitende tijdrit maakte Van Aert dan weer wel indruk met een tweede plaats.

Ook Jan Bakelants was onder de indruk. "Alle andere concurrenten zette hij stevig op hun nummer. Dát vond ik dan weer veelbelovend", zegt Bakelants bij HLN. En dat zag Bakelants ook al in de Clasica Jaen. Wat toch meer aanleunt bij een klassieker dan een sprint.

Bakelants ziet dan ook geen reden om te twijfelen aan Van Aert voor de Omloop Het Nieuwsblad of Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar toch ziet Bakelants wel nog een ploeg waarvoor Van Aert en Visma-Lease a Bike zullen voor moeten opletten.

UAE Team Emirates-XRG de grote uitdager van Visma-Lease a Bike?

"Op papier oogt geen ploeg zó solide als UAE Team Emirates-XRG. Met zeven potentiële afwerkers, die in een collectieve winning mood verkeren." Er is geen Pogacar, maar wel Wellens, Morgado, Politt en Narvaez.

"En Florian Vermeersch, behorend tot het kliekje renners dat de voorbije jaren nog net iets te jong uitviel maar inmiddels belangrijke stappen heeft gezet en waarvan stilaan wel wat wordt verwacht", besluit Bakelants nog.