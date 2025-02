Na zijn uitstekende start van het seizoen: toptalent Jarno Widar slikt domper

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alle ogen zijn gericht op het Vlaamse openingsweekend, maar er wordt dit weekend ook nog elders gekoerst. Toptalent Jarno Widar zal echter niet in actie komen.

Renners die liever wat meer klimmen kiezen dit weekend niet voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar wel voor de Faun Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic in Frankrijk.

Dat was ook het plan van Belgisch toptalent Jarno Widar (19). Hij werd vorig weekend nog vijfde in de koninginnenetappe van de Franse Tour des Alpes-Maritimes (2.1) en uiteindelijk ook zevende in het eindklassement van die tweedaagse.

Toen al kampte Widar met de naweeën van ziekte. Om daar volledig van te herstellen hebben Lotto en Widar besloten om dit weekend de Faun Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic te schrappen van zijn programma.

Programma Jarno Widar

Voor Widar, die eigenlijk nog belofte is, wordt de eerstvolgende koers nu wellicht de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25 tot 29 maart), een rittenkoers bij de profs. Daarna richt hij zich opnieuw op enkele koersen bij de beloften.

Zo wordt Widar aan de start verwacht van het Circuit des Ardennes (9 tot 13 april), Luik-Bastenaken-Luik voor beloften (19 april), de Flèche Ardennaise (23 april) en de Ronde de l'Isard (21 tot 25 mei).