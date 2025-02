Van Aert en De Lie zijn gewaarschuwd: Wellens doet concurrentie schrikken voor de Omloop

Tim Wellens staat samen met een bijzonder sterk blok van UAE Team Emirates-XRG aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. En hij maakte op de verkenning al heel wat indruk.

Nils Politt, Antonio Morgado, Rune Herregodts, Florian Vermeersch, Jhonatan Narvaez en Mikkel Bjerg. Dat worden zaterdag de ploegmaats van Tim Wellens tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. Ook zonder Pogacar zal UAE Team Emirates-XRG ijzersterk zijn.

Samen met zijn ploegmaats ging Wellens donderdag het parcours nog eens verkennen, al was dat voor hem geen noodzaak. De ploeg wilde het absoluut nog eens samen doen met alle renners. En Wellens maakte indruk.

Hij knalde de Muur van Geraardsbergen, de scherprechter van de Omloop, omhoog. "Ik heb er de KOM op Strava, al is die nog niet officieel. Ik moet die nog online plaatsen. Of ik nog sneller kan? Dat kan altijd, maar wellicht is het niet voor zaterdag", zegt Wellens bij Sporza.

Wellens kijkt naar Narvaez en Van Aert

Wellens sluit niet uit dat hij dat dit jaar opnieuw aanvalt op de Muur, maar ziet ook naar sterke ploegmaat Jhonatan Narvaez, die al de Tour Down Under won dit jaar, als favoriet. En Wellens kijkt ook zeker naar Wout van Aert.

En Wellens zelf? Hij was in Spanje ook al goed voor enkele ereplaatsen. "Mezelf als favoriet noemen is not done, maar mijn vorm is goed. Al was dat ook de afgelopen jaren zo en toch is het moeilijk om deze koers te winnen."