Wat kan Evenepoel in de Tour tegen Pogacar en Vingegaard: "Dat mag hij vooral niet doen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel deed het vorig jaar uitstekend in de Tour met een derde plaats. Dit jaar mikt de olympische kampioen opnieuw op de Tour, maar wat mogen we verwachten?

Met een zege in de eerste tijdrit, de witte jongerentrui en een derde plaats in het eindklassement deed Remco Evenepoel het uitstekend in zijn eerste Tour de France. Hij eindigde wel op meer dan negen minuten van winnaar Tadej Pogacar.

Dit jaar mikt Evenepoel opnieuw op het podium, maar hij wil het gat met Pogacar en Vingegaard wel kleiner maken. Vraag is of dat zal lukken voor Evenepoel nu hij de hele winter in de lappenmand lag door zijn ongeval op training.

Wat kan Evenepoel in de Tour tegen Pogacar en Vingegaard?

Marc Sergeant ziet Evenepoel opnieuw als derde op het podium staan in de Tour. "Is dat als tweede, zou dat super zijn. Maar opnieuw een derde plaats zou ook heel sterk zijn", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Want het is geen oneer om na Pogacar en Vingegaard op het podium te staan. En zij laten momenteel ook weinig liggen. Pogacar reed de UAE Tour en won die, Vingegaard deed hetzelfde in de Ronde van de Algarve.

"Wel hoop ik dat Remco er zich niet op voorhand bij neerlegt dat Pogacar en Vingegaard te sterk zijn. Hij moet blijven proberen en initiatief nemen. Je weet nooit dat Pogacar en Vingegaard mekaar ook het wit uit de ogen kijken. Hij en wij moeten blijven dromen."