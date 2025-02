Wout van Aert moet uitkijken voor één renner in de Omloop: "Hij steekt in geweldige vorm"

Wout van Aert is zaterdag een van de topfavorieten voor de zege in de Omloop Het Nieuwsblad. Ook Robbie McEwen ziet hem als grote favoriet, maar zegt ook wie we nog in de gaten moeten houden.

Elfde in 2020, winst in 2022 en derde vorig jaar. Wout van Aert deed in zijn laatste drie deelnames aan de Omloop Het Nieuwsblad telkens in de finale mee om de zege. Ook dit jaar wordt hij weer bij de topfavorieten gerekend.

Dat doet ook ex-renner Robbie McEwen. "Hij is nog niet op zijn best, denk ik. Maar door te koersen in de Algarve en een weekje rust erna denk ik dat hij goed genoeg zal zijn om succesvol te zijn in de Omloop", zegt McEwen bij Eurosport.

Moet Van Aert Pidcock in de gaten houden?

Al ziet McEwen ook concurrenten voor Van Aert. "Ik ben benieuwd om te zien hoe Tom Pidcock het gaat doen, hij steekt in een geweldige vorm sinds het begin van het seizoen. Waar Wout gaat, gaat hij ook", voorspelt McEwen.

Pidcock klopte Van Aert in 2021 al eens in de sprint in de Brabantse Pijl. "Het wordt heerlijk om die twee aan het werk te zien", kijkt McEwen er nu al naar uit. Toch zou het kunnen dat zowel Van Aert als Pidcock zaterdag niet winnen.

"Het is de eerste kasseiklassieker van het seizoen en iedereen weet wie de favorieten zijn. Maar dat werkt meestal averechts voor hen. De rivalen weten dat ook. Maar toch blijf ik bij Wout", besluit McEwen nog.