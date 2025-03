馃帴 Arnaud De Lie maakt de dag van oude vrouw, commentatoren kritisch over aanpak defect

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op 65 kilometer van het einde liep het even verkeerd voor Arnaud De Lie in de Omloop Het Nieuwsblad. De Belgisch kampioen had een mechanisch defect en dat was het begin van een heel leuk momentje binnen de koers.

De Lie zette voet aan de grond op 65 km van de finish door een mechanisch defect. Het leverde uiteindelijk aandoenlijke beelden op voor de kijkers thuis, met dank ook aan een supporter. Een vrouw zat de Belgische kampioen namelijk uitvoerig te bewonderen. Ze bekeek De Lie van alle kanten ... en kreeg uiteindelijk zelfs een drinkbus van de Belgische kampioen. 馃毚馃嚙馃嚜 | Jong of oud doet er niet toe... wie Arnaud de Lie aanmoedigt wordt beloond met een bidon! 馃憦馃イ



馃摵 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/QUP6rD3Ucy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 1, 2025 Jong of oud, het maakt duidelijk niet uit voor de sympathieke De Lie. En ook de commentatoren hadden het meteen door tijdens hun liveverslag op Sporza. Het duurt lang voor een voorwiel "De Lie aan de kant, ai ai ai", aldus Karl Vannieuwkerke meteen. "Jongens, jongens, jongens, het duurt wel", pikte José De Cauwer meteen in. "Ik zou toch altijd gaan voor een fiets." Vijf kilometer later moest De Lie alsnog voor een nieuwe fiets kiezen. "Dit had daarnet al moeten gebeuren", aldus nog Vannieuwkerke opnieuw. Uiteindelijk zou De Lie geen rol van betekenis spelen in de wedstrijd.