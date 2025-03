🎥 Niet te geloven: topfavorieten gaan wederom de verkeerde kant uit

Reken maar dat een aantal van de toprenners uit deze Franse koers er binnen een maand op Vlaamse wegen ook zullen staan. En dus is het altijd uitkijken wie daar het meeste indruk weet te maken.

165 kilometer lang reed het peloton van Guilherand-Granges naar ... Guilherand-Granges. En uiteindelijk zou het venijn zoals wel vaker in de staart van de wedstrijd zitten.

INCREDIBLE SCENES AT FAUN-ARDECHE CLASSIC 😱



Romain Gregoire takes full advantage of his rivals taking a WRONG TURN at the finish and eases to victory 🤷‍♂️⚠️ pic.twitter.com/TMvbLTzyBr