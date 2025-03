De 'Nieuwe Boonen' en de echte Jasper: de ene zegt wat hij van vergelijking met Boonen vindt, Philipsen zoekt naar iets specifiek

De 'Nieuwe Boonen', Paul Magnier dus, en Jasper Philipsen zorgden ervoor dat de Belgische ploegen twee man op het podium hadden in de Omloop. Magnier en Philipsen vergezelden als nummers 2 en 3 grote en sterke beer Waerenskjold op het podium in Ninove.

"Het was een mooie koers, het was een dag vol stress. Ik heb ontdekt dat dit koersen zijn die mij goed liggen. We moesten met de ploeg alert zijn op de juiste momenten. Ik heb veel energie gestoken in de hellingen. Ik zat op het einde dood, net als iedereen. Ik ben blij dat ik de klassieke campagne met deze tweede plaats kan lanceren", aldus Magnier, die dolblij over de streep kwam.

"Je voelt wel de pijn in de benen, maar er is zeker genoeg honger bij Soudal Quick-Step", nuanceert hij. "Dat ik goed kon sprinten, geeft de ploeg moed. Het was een extreem goede ervaring, met ook de belangstelling van het publiek. Belgie houdt van de koers, dat is duidelijk. De vergelijkingen met Tom Boonen? Dat zijn mooie complimenten, maar ik moet me nog ontwikkelen en focus me erop om nog meer koersplezier op te doen."

Nog geen killersmentaliteit bij Philipsen

Jasper Philipsen haalde een wat vreemd gegeven aan na de koers. "Ik had nooit het gevoel dat ik echt de nek af was. Ik kon de killersmentaliteit nog niet vinden. Dat is wel jammer. Die ga ik moeten vinden door nog meer wedstrijden te rijden." Er waren zeker ook positieve punten te benoemen. "Ik ben heel positief verrast door de manier waarop we als ploeg reden. We namen op een bepaald moment de koers in handen."

Alpecin-Deceuninck zat goed gepositioneerd op het moment dat een kloofje geslagen werd. "Ik ben blij dat het gevoel van in de winter bevestigd is. Het is belangrijk dat ik meedoe voor de prijzen. Ik moet alleen nog uitvissen hoe ik opnieuw een sprint moet winnen." Dat kan voor een specialist als Philipsen geen probleem zijn. Dat is een kwestie van tijd.

Omloop-winnaar had sterkste benen

Op zijn eigen spurt in Ninove had de Vlam van Ham wel één en ander aan te merken. "Mijn jump was niet goed, maar mijn sprint was gereden. Ik heb misschien niet de ideale sprint gereden heb. Ik denk wel dat hij de sterkste benen had."