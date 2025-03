Omloop Het Nieuwsblad krijgt wel érg verrassende winnaar

Het seizoen is begonnen voor de renners van het Vlaamse voorjaar, zoveel is duidelijk. En dat zou wel eens een erg interessant voorjaar kunnen gaan worden. In de Omloop Het Nieuwsblad kregen we wel niet meteen het grootste spektakel ooit.

Zeven renners kozen vrij vroeg het hazenpad en konden uiteindelijk 170 kilometer voor het peloton uitrijden. Epis, Reinders, Leijnse, Van den Berg, Deweirdt, Vercouillie en De Vries konden echter nooit kans maken op de eindzege. Heel veel stilte voor de storm Narvaez en vooral Tarling roerden zich voorin, op de Molenberg was het Alpecin - Deceuninck dat de forcing voerde. Daardoor moest onder meer Wout van Aert even een scheve situatie rechtzetten. De Lie herstelde nooit meer, Tratnik reed op een slecht moment vlak voor de Muur van Geraardsbergen lek. Geen tweede zege op rij op die manier voor hem, maar wel een heel grote groep op weg naar die Muur. Een beetje atypisch voor de Omloop Het Nieuwsblad. En ook op de Muur was het in gestrekte draf, maar zonder de boel helemaal aan gort te rijden. Zeer verrassende eindwinnaar Dezelfde zaak op De Bosberg en dus was het wachten op de fase daarna om een winnaar aan te duiden. Küng verdapperde en kreeg een vijftiental seconden voorsprong. Achter hem ontstond er echter een organisatie met een grote groep. Op een kilometer van het einde was zijn liedje dan ook uitgezongen, waardoor we naar een sprint gingen met een grote groep. Philipsen en Magnier kwamen daarin nét te kort, waardoor Waerenskjold de verrassende winnaar werd.