Philip Roodhooft deelt prikje uit richting Soudal Quick-Step: "Dat is niet gezond"

De Belgische ploegen moet steeds meer opboksen tegen de heel rijke ploegen met heel veel geld. Maar ook tussen de Belgische ploegen is er nog een groot verschil.

Met drie keer de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024), twee keer Parijs-Roubaix (2023 en 2024) en twee keer Milaan-Sanremo (2023 en 2024) doet Alpecin-Deceuninck het de voorbije jaren uitstekend in het klassieke voorjaar.

Dat doet de ploeg wel nog altijd met een relatief beperkt budget. Het gemiddelde budget in de WorldTour bedraagt dit jaar 32 miljoen euro. "Dat bedrag sloeg mij toen met verstomming en blijft mij verbazen", zegt ploegmanager Philip Roodhooft bij HLN.

Geen rijke sponsor of mecenas bij Alpecin-Deceuninck

Hoe groot het budget van zijn ploeg is, dat zegt Roodhooft liever niet. Toch komt de Belgische ploeg zeker niet aan 32 miljoen euro. Dat het verschil zo groot is, heeft volgens Roodhooft ook te maken met het feit dat zijn ploeg niet afhangt van één rijke sponsor zoals UAE, Decathlon, Red Bull of Lidl.

"Wij zijn wat dat betreft stilaan de vreemde eend in de bijt en hebben ook geen mecenas die na elk seizoen het gat in de begroting dicht zoals bij Soudal Quick-Step het geval is met Bakala, die zegt van: 'doe maar, ik sta wel garant als er een tekort is'", deelt hij toch een prikje uit.

"Dat is niet iets waarover wij moeten klagen, maar misschien wel een vaststelling dat het geen gezonde bedrijfscultuur betreft." Alpecin-Deceuninck gaat gewoon zuinig(er) om met hun budget, vindt Roodhooft.