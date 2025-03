Wout van Aert denkt aan hoe hij in beeld komt maar windt er geen doekjes om: "De innovatie kun je niet tegenhouden"

Dat Wout van Aert zijn tijdrithelm nog niet ruim voor de start droeg in een poging om te misleiden, is een halve waarheid. Blijkt dat Van Aert toch nog een beetje aandacht schenkt aan hoe hij in beeld komt.

Als hij met die helm rijdt, waarom zet hij 'm dan niet meteen op voor hij uit de bus komt? "Simpel: voor de presentatie. Ik vind het niet zo mooi om er mee op de camera op te staan", lacht Van Aert bij de start van de Omloop. Bij Visma zijn ze tegenwoordig wel helemaal mee in het aerodynamische verhaal. "De testen deze winter hebben uitgewezen dat het met die helm sneller gaat. Het zou dom zijn om die niet te dragen."

Tijdens de koers gaat Van Aert het dus niet laten voor de looks. "Iemand die tien jaar geleden met een snel pak reed, werd ook uitgelachen. Nu doen we het allemaal. De innovatie kun je niet tegenhouden." Van Aert stond wel versteld van de belangstelling voor zijn tijdrithelm. "Alle vragen gaan hier over mijn helm, maar het zullen toch de benen zijn die beslissen."

Van Aert wil afspraak met Vlaamse heuvels niet missen

Zijn er nog andere factoren die meespelen? "De wind staat niet ideaal voor een ontsnapping. Dat kan een invloed hebben op hoe we koersen in de finale. Het zal aankomen op de hellingen. De zone aan de Eikenberg en Wolvenberg is een beetje veranderd. Die omgeving leent zich er wel toe om de schifting te voeren. Ten laatste daar zal het wel losbarsten."

Het einde van de Ronde van de Algarve heeft goed gedaan voor het zelfvertrouwen. "De tijdrit in de Algarve heeft me wel vertrouwen gegeven. Het is een shock om nu weer van discipline te wisselen, maar in de vorige jaren is het goed gegaan. De Omloop zorgt altijd wel voor een bijzonder gevoel. Dit is de eerste wedstrijd waarbij de stress voor de start begint."

Van Aert looft organisatie Omloop

"Dit is misschien de beste ploegenpresentatie van het jaar", loofde Van Aert de organisatie nadat hij uit 't Kuipje kwam. "De adrenaline vloeit door het lijf. Zaak om het hoofd koel te houden. Ik voel me goed, dan is er veel mogelijk."