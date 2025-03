Al opvolger van Van der Poel en nu die van Tratnik: Omloop-winnaar verwijst naar de Tour en weert S. Arabië door mensenrechten

De Omloop-winnaar is niet de meest verwachte naam maar bewees zich wel al in België. Van der Poel kreeg met Waerenskjold vorig jaar een opvolger in de Baloise Belgium Tour. De Noor treedt nu ook in de voetsporen van Tratnik na winst in de Omloop.

Opvallend was dat zijn ploegmaat Abrahamsen het laatste gaatje dichtte op aanvaller Küng in de slotkilometers. Je zou misschien verwachten dat iemand van Visma of Alpecin dat zou doen. "Het was de taak van Jonas Abrahamsen om het peloton samen te houden. Ik denk dat iedereen wel weet uit de Tour dat hij een hele sterke kerel is. Daar had ik wel vertrouwen in."

Het was ook wel niet zo dat Abrahamsen het helemaal alleen moest doen. "Enkele andere teams hebben ook meegewerkt om de kloof te dichten. Ik was bezorgd toen Küng met vijf kilometer te gaan nog een mooie kloof had. Ik wist dat ik mij moest focussen op mijn sprint, om zo het werk van mijn ploegmaats te doen lonen en zeker dat van Jonas."

Waerenskjold kent Belgische wegen nu beter

Het is dus niet de eerste triomf van Waerenskjold op Belgische bodem: de sterke beer van Uno-X won vorig jaar ook al de Baloise Belgium Tour. "Ik begin de wegen te kennen. Ik bestudeer het parcours niet al te veel op Veloview. Na een paar jaar koersen in België begin ik bepaalde punten te herkennen." Hij weet dus waar hij op de tanden moet bijten.

Dat is nodig, want hij is nu niet meteen één van de lichtere jongens. "Ik weeg 92 kilo. Het was niet gemakkelijk om al die klimmetjes te overleven. In het klassieke voorjaar focus ik me niet te veel op mijn gewicht. Misschien dat ik naar de volgende koersen toe wat gewicht zal verliezen. Als ik te veel gewicht verlies, verlies ik ook de kracht. Ik denk dat ik één van de zwaarste jongens ben in het peloton."

Geweten houdt hem weg uit Saoedi-Arabië

Onlangs weigerde hij nog de AlUla Tour te rijden: vanwege de mensenrechten, of het gebrek hieraan, wilde hij niet koersen in Saoedi-Arabië. "Het was een persoonlijke beslissing waar de ploeg begrip voor opbracht. Het gaat geen verschil uitmaken. Ik heb het gedaan voor mijn eigen geweten."