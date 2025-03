Ex-renner trekt opvallende conclusie na de Omloop: "Dit zal Mathieu van der Poel veel vertrouwen geven"

Mathieu van der Poel heeft in de Omloop niet meegereden. Toch zou hij als één van de morele winnaars beschouwd kunnen worden.

Dat stelt alvast de Brit Daniel Lloyd, toch iemand die voeling heeft met het peloton. Lloyd was zelf actief profwielrenner van 2003 tot 2012. Daarna is hij aan de slag gegaan als ploegleider en is hij ook één van de presentators geworden bij Global Cycling Network, het online kanaal dat de ontwikkelingen in de wielerwereld belicht.

"Dit zal Mathieu van der Poel veel vertrouwen geven (alsof hij dat nog nodig heeft!) voor de kasseiklassiekers", schreef Lloyd tijdens de Omloop op een zeker moment op X. "Ook al rijdt hij zelf niet mee. Het is niet zo dat er daarna nog een spectaculaire kentering kwam. Lloyd legt wel niet verder uit wat hij er specifiek mee bedoelt.

As things stand, this is a race that will give Mathieu van der Poel a lot of confidence (as if he needs it!) for the cobbled classics even though he's not racing. #OHN25 — Daniel Lloyd (@daniellloyd1) March 1, 2025

Dat kunnen we natuurlijk wel raden. Ten eerste kan het gaan over de sterkte van Alpecin-Deceuninck. Mathieu van der Poel mag op beide oren slapen: zijn ploeg zal wel weer goed voor de dag komen. Jonas Creteur van Knack merkt op dat vorig jaar amper één renner van Alpecin-Deceuninck in de eerste zestig eindigde in de Omloop.

Sterk eigen team en mindere Van Aert

Deze keer waren dat twee renners, maar ook Meurisse en Groves waren niet ver weg. Een tweede optie is dat de veronderstelling van Lloyd vooral gaat over de conditie van de rivaal van Van der Poel. Het was inderdaad nog niet de beste Wout van Aert, zeker niet op de klimmetjes. Dat zal in de Ronde voor Van Aert beter moeten gaan.

Daar valt wel nog de kanttekening bij te plaatsen dat misschien niet Van Aert maar wel Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen de belangrijkste tegenstander wordt van Mathieu van der Poel.