Opnieuw geen zege: Wout van Aert deelt prikje uit en reageert ook met een kwinkslag

Wout van Aert heeft ook in Kuurne-Brussel-Kuurne niet kunnen winnen. Hij probeerde het wel in de heuvelzone, maar raakte niet weg. Zijn ploegmaat Olav Kooij werd nog knap tweede.

In de Omloop Het Nieuwsblad kwam Wout van Aert tekort in de massasprint, hij moest tevreden zijn met de elfde plaats. In Kuurne-Brussel-Kuurne viel Van Aert wel aan, maar echt ver wegrijden lukte nooit echt.

Toch was Van Aert achteraf tevreden. "We waren voor meer gekomen, maar we wisten dat een scenario als dit vandaag mogelijk was", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad. Daarom stond sprinter Olav Kooij ook aan de start.

De Nederlander sprintte naar een knappe tweede plaats. Van Aert vond dat Visma-Lease a Bike als ploeg een goede finale reed en Kooij goed kon afzetten in de finale. "Ik heb Olav nog maar kort gehoord, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Jasper (Philipsen, nvdr)."

Van Aert toch tevreden na openingsweekend

Geen zege voor Visma-Lease a Bike in het openingsweekend, ook niet voor Van Aert. Toch relativeert hij het allemaal wel en deelde hij ook een prikje uit. "Ik was gisteren niet zo teleurgesteld, dat hebben jullie (de media, nvdr.) ervan gemaakt. Ik was gewoon eerlijk."

Van Aert vond dat hij in Kuurne-Brussel-Kuurne veel beter reed en daar was hij ook tevreden mee, ook al won hij dan niet. "Ja, het is niet altijd makkelijk als je Wout van Aert heet", besloot Van Aert nog met een kwinkslag.