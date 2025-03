Ploegleider van Wout van Aert laat van zich horen over grote ontnuchtering in de Omloop

Wat een ontnuchtering voor de ploeg van Wout van Aert. Dat er geen vierde keer op rij gewonnen werd in de Omloop, valt nog wel te plaatsen. Zo'n reeksen blijven niet duren. Het wedstrijdbeeld is misschien een groter probleem.

Visma-Lease a Bike kon helemaal niet met de spierballen rollen zoals het dat wel deed in de drie vorige edities. "We hebben niet de wedstrijd gereden die we voor ogen hadden", komt ploegleider Grischa Niermann ook tot diezelfde vaststelling. Het enig lichtpuntje: er waren ook geen andere ploegen die resoluut het heft in handen namen. Dat maakte er een vreemde koers van.

Nochtans hadden ze bij de Nederlandse formatie ongetwijfeld weer een plannetje uitgedokterd dat naar succes moest leiden. "Ons plan was om de koers hard te maken en om de rest onder druk te zetten." Alleen moeten de renners dat dan ook wel kunnen uitvoeren. "We moeten accepteren dat we daar niet goed genoeg voor waren."

Visma te ver op cruciale momenten

Waar lag het dan aan dat Visma-Lease a Bike zijn wil niet kon opdringen? "Op de cruciale momenten zaten we iets te ver." Met alle gevolgen van dien. Na de overwinningen van Wout van Aert, Dylan van Baarle en Jan Tratnik stond voor het eerst sinds 2021 geen gele man op het hoogste schavotje. "Natuurlijk hadden we graag een vierde opeenvolgende keer gewonnen hier."

Grischa Niermann laat alvast weten dat die ontgoocheling snel wordt doorgespoeld en de ploeg zijn blik nu richt op Kuurne-Brussel-Kuurne. Wout van Aert krijgt dan een nieuwe kans. Laten we niet vergeten dat Van Aert vorig jaar won in Kuurne, na het mislopen van de zege in de Omloop. Al lijkt de kans minder groot dat het ook nu weer zo'n vaart loopt.

Kiezen tussen Kooij en Van Aert

In de sprints in de Algarve leek Van Aert zich bij momenten in te houden. Visma-Lease a Bike kan ook wel de kaart trekken van Olav Kooij, die in Kuurne ook aan de start komt.