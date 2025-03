Walter Planckaert prikt nog eens naar Lefevere en noemt Van Aert niet als topfavoriet voor Kuurne: "Niet 100 procent"

Wout van Aert won vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne, waarom zou het dan dit jaar niet kunnen? Walter Planckaert ziet een andere topfavoriet.

De inmiddels 76-jarige Planckaert won als renner twee keer Kuurne-Brussel-Kuurne en reed er talloze keren naar een ereplaats. "Maak er gerust drie zeges van", snijdt Planckaert in De Zondag meteen een discussie aan. "In 1978 kwam ik als eerste over de finish, maar diende Patrick Lefevere een klacht in. De jury gaf hem gelijk en ik moest vrede nemen met plek drie."

Door een wegvergissing reden de koplopers in de finale plots achter de achtervolgers. "Patrick zegt altijd dat hij Kuurne heeft gewonnen, maar dat is niet zo. Om een koers te winnen, moet je als eerste over de meet komen", grijnst Planckaert. Terug naar 2025 dan maar. Er is een duidelijke topfavoriet, als we Walter Planckaert mogen geloven.

Geen reden om te twijfelen aan Merlier

Dat is Tim Merlier. "Als je ziet hoe hij momenteel sprint, moet je niet twijfelen. Door de manier waarop hij aan zijn seizoen begonnen is, kan je hem onmogelijk niet de snelste sprinter noemen. Een goeie Jasper Philipsen kan met Merlier duelleren, maar ik denk dat hij eerder naar Sanremo en Roubaix piekt. Jonathan Milan? Als Merlier goed gepiloteerd wordt, kan hij één of twee tanden groter rijden."

Het vertrouwen van Planckaert in Merlier is dus groot. Ten opzichte van Milan wordt het dus wel belangrijk dat zijn ploegmaats Merlier goed afzetten. En wat met Van Aert? "Ik vind hem op dit moment niet 100 procent, maar een Van Aert op 80 procent is nog altijd kandidaat-winnaar in wedstrijden als Kuurne." Zo krijgt Van Aert toch nog een klein beetje goed nieuws.

Van Aert moet nog groeien richting Ronde

Planckaert heeft wel nog een waarschuwing in huis voor de Belg van Visma-Lease a Bike. "Voor de Ronde en Roubaix zal hij wel nog sterker moeten worden."