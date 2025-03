Jan Bakelants houdt zijn hart vast voor toprenner: "Zorgwekkend"

Het Belgische openingsweekend was voor veel renners een eerste doel van het seizoen. Niet iedereen kon echter de verwachtingen inlossen, Jan Bakelants vreest zelfs voor één Belg.

Belgisch kampioen Arnaud De Lie had een doel gemaakt van de Omloop Het Nieuwsblad. In 2023 werd hij bij zijn debuut meteen tweede, vorig jaar werd hij tiende. Derde keer, goede keer? Het werd het tegenovergestelde.

Met een dubbele portie materiaalpech moest De Lie al stevig achtervolgen nog voor de echte finale openbrak. Er wachtte geen ploegmaat op hem, wat geen al te beste teken is, waardoor De Lie alleen weer naar het peloton moest rijden.

Moet De Lie zich zorgen maken?

Dat lukte nog, maar op 25 kilometer van de streep moest De Lie lossen. De Belgische kampioen kwam uiteindelijk binnen als 85ste op meer dan vijf minuten van winnaar Soren Waerenskjold. Geen zege dus voor De Lie.

"Ik denk dat Arnaud De Lie het niet voor zijn plezier liet lopen, hij zal het écht niet breed hebben gehad. Misschien had hij toch nog even moeten doorbijten", zegt Jan Bakelants bij HLN. Want in de sprint had De Lie zeker zijn kans gehad.

"Het is te vroeg om nu al de rekening te maken, maar ik vind het op z’n minst wel wat zorgwekkend", zegt Bakelants. "Afwachten wat het dinsdag wordt in de Ename Samyn Classic." Daar komt ook Mathieu van der Poel onverwacht aan de start.