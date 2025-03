Wachten op Tadej Pogacar: Tim Wellens spreekt klare taal na mislukt weekend voor UAE

UAE Team Emirates-XRG stond met een bijzonder sterk blok aan de start van het openingsweekend. Zonder Tadej Pogacar kon de ploeg echter geen topresultaat neerzetten.

Met renners zoals Jhonatan Narvaez, Tim Wellens, Antonio Morgado, Nils Politt, Florian Vermeersch en Mikkel Bjerg werd er voor het openingsweekend gevreesd voor de dominantie van UAE Team Emirates-XRG.

Met een 42ste plaats van Morgado in de Omloop en een 30ste plaats van Rui Oliveira in Kuurne was het voor UAE Team Emirates-XRG geen topweekend. Tim Wellens probeerde er zondag nog wel het beste van te maken in de aanval.

"Het was lastig, maar we wisten dat we moesten aanvallen. Dat hebben we geprobeerd, maar de sprinters waren te sterk", vatte Wellens het kort en bondig samen bij Sporza. "Toch ben ik tevreden van mijn gevoel en het weekend. Mijn conditie is goed, maar een resultaat ontbreekt."

Wachten op Tadej Pogacar

Volgende keer beter en vanaf zaterdag in de Strade Bianche is dat al met wereldkampioen Tadej Pogacar aan de start. De Sloveen rijdt in totaal acht klassiekers dit voorjaar, met onder meer ook Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen.

"Met hem aan de start is alles veel makkelijker", stelt Wellens. "Iedereen in onze ploeg heeft goeie benen, maar het is niet makkelijk om dat te laten zien als je niet op het juiste moment op de juiste plek zit. Maar dat komt wel goed."