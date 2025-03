Opvallende keuze: debutant meteen kopman voor Soudal-QuickStep in Strade Bianche

Vorig jaar won Tadej Pogacar de Strade Bianche. Soudal-QuickStep schuift Mikel Landa naar voren als kopman.

Zaterdag wordt de Strade Bianche gereden. De koers in Toscane werd vorig jaar gewonnen door Tadej Pogacar en de Sloveen is ook dit jaar van de partij. Soudal-QuickStep schuift Mikel Landa naar voren als kopman, al is het voor hem wel pas de eerste keer dat hij de koers zal rijden.

“Het is een nieuwe koers voor mij en ik heb er heel veel zin in, omdat ik het altijd mooi vond deze wedstrijd op televisie te volgen”, klinkt het in een persmededeling van de wielerploeg.

“Ik weet dat het heel anders zal zijn om nu ook werkelijk te koersen en in het heet van de strijd zitten, maar ik zal mijn best doen zodat ik mijn seizoen kan starten en tevens kan genieten van deze ervaring.”

De Strade Bianche is voor Landa vooral in de voorbereiding op de Giro d’Italia. “Het is een van de mooiste, maar ook een van de moeilijkste races van het seizoen, en we zijn heel gemotiveerd om ons best te doen en alles te geven”, voegt ploegleider Davide Bramati eraan toe.

“Het zal niet makkelijk zijn en we starten ook niet als de favorieten, maar we hebben een solide team dat aan de start zal staan na een paar sterke prestaties afgelopen week. We hebben dus vertrouwen dat we ons kunnen mengen in de strijd om een mooi resultaat.”