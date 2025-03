📷 Thibau Nys zit op hete kolen en telt de dagen nu al af

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor Thibau Nys duurt het nog even voor het nieuwe seizoen begint. Hij zit echter al op hete kolen en kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Net als Mathieu van der Poel en Wout van Aert zette Thibau Nys na het WK veldrijden een punt achter zijn seizoen in de cross. In tegenstelling tot Van der Poel en Van Aert is Nys echter nog niet aan het seizoen begonnen.

De Europese en Belgische kampioen veldrijden begint op 5 april aan zijn seizoen in de Gran Premio Miguel Indurain, twee dagen later komt Nys ook aan de start in de zevendaagse Ronde van het Baskenland.

Nys kan niet wachten om opnieuw te koersen

Het duurt dus nog een maand voor Nys in actie komt, maar toch kan hij niet wachten om eraan te beginnen. "De dagen aftellen. Nog 31 te gaan", schrijft Nys bij een foto op zijn sociale media in de buurt van Calpe met in de achtergrond de Middellandse Zee.

Na de Ronde van het Baskenland zal Nys zich opmaken voor zijn eerste deelname aan de heuvelklassiekers. De Amstel Gold Race (20 april), de Waalse Pijl (23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (27 april) staan op zijn programma.

Aansluitend rijdt Nys ook nog zeker Eschborn-Frankfurt op 1 mei, daar werd hij vorig jaar dertiende. Welke grote ronde Nys dit jaar zal rijden, de Tour of de Vuelta, daar moet nog altijd een knoop over worden doorgehakt.