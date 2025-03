Bondscoach Pauwels geeft Mathieu van der Poel gelijk: "Ik snap het wel..."

Mathieu van der Poel slaat dit jaar het WK op de weg in Rwanda over, de Nederlander focust op het WK mountainbiken. Belgisch bondscoach Serge Pauwels begrijpt na het zien van het parcours de keuze van Van der Poel.

Na zijn wereldtitel in Glasgow in 2023 en een bronzen medaille in Zürich vorig jaar, gaat Mathieu van der Poel zeker geen derde medaille op rij pakken op het WK wielrennen. De Nederlander slaat het WK in Rwanda namelijk over.

Met 5.475 hoogtemeters op 267,5 km belooft het WK in Rwanda bijzonder zwaar te worden. Te zwaar voor Van der Poel, hij acht zich kansloos tegen klimmers zoals Pogacar, Evenepoel en misschien ook Vingegaard.

WK-parcours bijzonder zwaar voor klassieke renners

"Ik snap wel waarom Van der Poel niet komt", zegt Belgisch bondscoach Serge Pauwels bij Het Nieuwsblad. Vooral Mount Kigali (5,8 km aan 6,6%), op 100 kilometer van de streep, wordt bijzonder zwaar. Want die klim is veel lastiger dan die op papier lijkt.

Mount Kigali is een klim in drie delen, met twee vlakke stukken van een kilometer en een halve kilometer. "De laatste kilometer is bijna vijftien procent gemiddeld", zegt Pauwels. "Daar is het eerder klauteren dan klimmen. Komt er ook nog eens bij dat je daar al op 1.800 meter hoogte zit."

Daarnaast moeten ook vijftien lokale rondes worden afgewerkt met de Côte de Kigali Golf (asfalt, 800 meter aan 8,1 procent) en de Côte de Kimihurura (kasseien, 1,3 kilometer aan 6,3 procent). Voor klassieke renners dus bijzonder zwaar.