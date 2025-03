Bondscoach Pauwels heeft goed nieuws voor Evenepoel, maar vreest ook voor Pogacar

Bondscoach Serge Pauwels was vorige week in Rwanda en aanschouwde voor het eerst het WK-parcours. Hij ziet kansen voor Evenepoel, maar vreest ook voor Pogacar.

Eind september wordt in Rwanda voor het eerst op Afrikaanse bodem het WK wielrennen gereden. Bondscoach Serge Pauwels reisde vorige week, tijdens de Ronde van Rwanda, naar daar en regelde er allerlei praktische zaken.

Pauwels kreeg echter ook al eens de kans om het WK-parcours met eigen ogen te zien. De wegrit zal met op 100 kilometer van de streep Mount Kigali (5,8 km aan 6,6%) bijzonder lastig worden. De laatste kilometer van die klim is bijna vijftien procent gemiddeld omhoog.

Daar zal de koers wellicht ontploffen, net zoals in Zürich dus ver van de finish. Met Remco Evenepoel zal de Belgische ploeg echter een kopman die dat moet aankunnen. "Het moet hem zeker liggen", zegt Pauwels bij Het Nieuwsblad.

Rijdt Pogacar de wegrit en de tijdrit?

Het WK zal gereden worden op brede wegen, zonder veel haakse bochten. Het asfalt is er volgens ook Pauwels heel mooi en daardoor zal het bij momenten ook heel snel gaan. Dat zal ook gelden voor het tijdritparcours. Met zo'n 700 hoogtemeters op 40 kilometer wordt dat ook lastig.

"Remco gaat dat graag hebben, maar Pogacar ook. Als je ziet hoe sterk hij was vorig jaar in die afsluitende tijdrit in Nice… Ik verwacht dat Pogacar ook de tijdrit gaat rijden. Als je naar daar afreist, dan pik je die in principe ook mee."