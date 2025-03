Heeft Tom Boonen het bij het juiste eind met expliciete uitspraak over Wout van Aert? "Persoonlijk betwijfel ik dat"

Neemt Wout van Aert niet te veel hooi op zijn vork? Tom Boonen heeft die discussie gelanceerd met een uitspraak waarbij hij de klassiekers vergelijkt met het rondewerk.

Zoals iedereen weet zet Wout van Aert zich in de loop van een wielerseizoen voor beiden volop in. Tom Boonen heeft zich in De Morgen een bedenking gemaakt: opbouwend bedoeld, niet als kritiek. Hij denkt wel dat Van Aert een tweetal procentjes tekort komt in de voorjaarsklassiekers omdat hij vaak ook drie weken actief is in de Tour de France.

Het is een stelling die ook voorgelegd wordt in de podcast Wuyts & Vlaeminck en waar Sven Vanthourenhout zich over uitspreekt. "Wat mij altijd opvalt, is dat Wout van Aert na drie weken altijd steengoed uit een grote ronde komt. Da's voor mij altijd de vaststelling. Ik heb nog nooit geweten dat hij uit een grote ronde komt en niet op niveau is."

Vanthourenhout gelooft in belang van Vuelta

Dat is één zaak. De betrekking op de klassiekers is een andere kwestie. "Heeft dat gevolgen voor het voorjaar? Persoonlijk betwijfel ik dat", neemt de gewezen bondscoach een duidelijk standpunt in. "Van iemand die een goeie Vuelta gereden heeft, zeg ik altijd dat we die volgend jaar in het voorjaar terug zullen zien. Die neemt dat mee gedurende de winter."

Vanthourenhout zal een renner die de Vuelta uitrijdt zelden een moeilijk begin van het volgende seizoen voorspellen. "Die kan een goede rustperiode ingaan, die basis ligt net iets hoger dan iemand die de Vuelta niet gedaan heeft." Als je het winnen van klassiekers nastreeft, ligt de lat wel heel erg hoog en moet dat misschien anders bekeken worden.

Boonen heeft recht van spreken

Tom Boonen is tenslotte niet de eerste de beste. "Tom heeft uiteraard recht van spreken, maar Wout kan echt wel veel arbeid aan. Daar ben ik van overtuigd."