Internationale media vallen meteen in zwijm voor Van der Poel: "Een machtsvertoon en autoriteit, hij liet kruimels voor de rest"

De internationale media kunnen Mathieu van der Poel ook alleen maar bewonderen en vallen nu al in zwijm voor zijn ongelooflijke vermogen. En dan is het wielerseizoen toch nog maar pas begonnen.

In het buitenland is er ook met grote ogen gekeken naar de demonstratie die Van der Poel gaf in de slotmeters van Le Samyn. "Pogacar, Vingegaard en Van der Poel pakten meteen de zegeboelemen bij hun eerste wedstrijd van het seizoen", stelt L'Équipe vast. Enkel de onfortuinlijke Remco Evenepoel ontbreekt nu nog, weet de Franse krant.

Tussen die categorie van absolute toppers en de rest zit een kloof waar de rest zich bewust van is, meent L'Équipe ook. Voorts wordt er vermoed dat Van der Poel geprikkeld geweest is door de beelden van Pogacar tijdens diens verkenning van Parijs-Roubaix. "Van der Poel keerde terug uit vakantie en liet kruimels achter voor de rest."

Van der Poel amper te kloppen in korte sprint

Bij La Gazzetta dello Sport hadden ze al begrepen hoe laat het was toen ze Van der Poel zagen aanzetten. "In zo' n situatie – 200 meter tot de finish, lage snelheid, vertrekken van op de kop – is het in principe onmogelijk om Van der Poel te verslaan. Hij ontketent op de pedalen alle explosiviteit waartoe hij in staat is voor zolang het nodig is."

Ook in Spanje is de overwinning van Van der Poel niet onopgemerkt voorbij gegaan. AS spreekt van 'opnieuw een machtsvertoon'. "De Nederlander maakte de verwachtingen waar door te domineren in een sprint die allesbehalve voor de hand lag. Hij lanceerde zijn sprint op 200 meter van de aankomst en niemand kon hem stoppen."

Van der Poel klaar voor de klassiekers

Volgens Marca geeft Van der Poel 'blijk van een autoriteit die aangeeft dat hij klaar is voor de voorjaarsklassiekers'.