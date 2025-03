Van Aert en Van der Poel zijn gewaarschuwd: UAE-baas doet uitspraak over Pogacar om van te huiveren

Wereldkampioen Tadej Pogacar domineerde in 2024 bijna overal waar hij aan de start stond. De Sloveen is volgens zijn ploegbaas echter nog beter dan vorig jaar.

Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar was met zijn 25 overwinningen vorig jaar heer en meester.

In de UAE Tour toonde Pogacar dat hij al opnieuw in vorm is met twee ritzeges en de eindzege. De Sloveen lijkt zijn hoge niveau gewoon door te trekken en is volgens zijn ploegbaas Joxean Fernandez Matxin zelfs "iets beter" dan vorig jaar.

Pogacar traint nog meer

"Hij is de beste renner van de wereld, dus hij kan dus niet elk jaar nog tien procent beter worden", zegt Matxin in gesprek met Daniel Benson. "Misschien maar van één procent, maar één procent van Tadej is heel veel."

"Ik weet niet of dat het precieze percentage is, maar hij is iets beter dan vorig jaar. Niet veel, maar wel een beetje. En hij traint ook meer", zegt de Spanjaard nog. Als waarschuwing voor Van Aert, Van der Poel en andere concurrenten kan dat wel tellen.

Pogacar zakt dit jaar namelijk weer af naar Vlaanderen voor onder meer de Ronde van Vlaanderen. Krijgen we net als in 2023 een stevige solo van Pogacar richting Oudenaarde? Aan Van der Poel en Van Aert om dat te voorkomen.