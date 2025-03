Verbazingwekkende Van der Poel doet iets wat zeker paar jaar geleden is: "Dit belooft niet alleen voor klassiekers maar ook voor de Tour"

Iedereen weet dat de klassiekers het hoofddoel zijn van Van der Poel en hij met de Tour vrij weinig heeft. Al betekent zijn eerste zege van het seizoen misschien dat hij er dit jaar wel een op persoonlijk vlak succesvolle Tour van kan maken.

De manier waarop zijn zege in Le Samyn tot stand kwam, sloeg Thijs Zonneveld met verstomming. "Op 65 kilometer van de aankomst kreeg hij een voorsprongetje. Toen dacht ik: hij gaat eraan beginnen en maakt er een trainingssessie/speeltuin van, de oude Van der Poel indachtig. Hij werd snel ingelopen en daarna zag je hem helemaal niet meer in de finale", aldus de analist in de podcast In Het Wiel.

Zonneveld dacht zelfs dat Van der Poel niet zo goed was toen die laatste op het enige echte kasseiklimmetje bleef zitten. "Toen kreeg je dat sprintje... Het loopt een beetje omhoog, dat is in zijn voordeel. Hij doet eigenlijk best nog veel dingen verkeerd: je kan beter van achteren komen. Het maakt hem niet uit dat hij zo vroeg in de wind komt. Hij heeft zoveel meer over dan de rest."

Van der Poel heeft veel kennis

De kennis die hij heeft, geeft Van der Poel zoveel vertrouwen. "Hij weet dat hij zo hard aangaat dat er waarschijnlijk niemand over geraakt. Hij weet van Magnier hoe snel hij is. Vlak voor de koers heeft hij nog zitten vissen naar de piekwaarden van Magnier. Ik denk dat Mathieu heel goed het niveau aanvoelt en hoe hard het ging. Hij schakelt en weet dat hij tegen De Lie en Magnier moet sprinten."

"De hele dag houdt hij zich rustig omdat hij ook tegen die gasten een sprint in huis heeft. Dat hebben we al een paar jaar niet meer gezien", is het voor Zonneveld een groot punt. "We weten al langer dat hij zakelijk inzicht heeft en koerst om een zo groot mogelijke erelijst bij elkaar te fietsen, niet enkel om plezier te hebben. De Van der Poel van twee en een half jaar geleden had 10 keer aangevallen in de laatste 60 kilometer."

Van der Poel kan nog focussen op slotmeters

Dit grote verschil in koerstactiek is frappant. "We hebben al een tijdje niet meer de Van der Poel gezien die sprints aangaat tegen renners die massasprints kunnen winnen. Dit belooft niet enkel voor de klassiekers maar ook voor de Tour. In de eerste Tourweek zitten een paar ritten die een vergelijkbare inspanning vergen. Het is interessant om te zien dat hij nog altijd kan focussen op die laatste meters."